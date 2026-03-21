Este sábado, Rayados de Monterrey recibirá en la cancha del Gigante de Acero al Club Deportivo Guadalajara, como parte de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito buscará la victoria para no poner en riesgo el liderato general.

Chivas llega a este enfrentamiento tras imponerse 5-0 al Club León, en el encuentro pendiente de la Fecha 9. Por su parte, el conjunto regiomontano fue eliminado de la Concachampions a manos de Cruz Azul, mientras que en la Liga MX empató 2-2 con Bravos de Juárez en la Jornada 12.