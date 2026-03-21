La goleada de Chivas sobre León dejó mucho más que tres puntos: también confirmó la gran irrupción de Santiago Sandoval como una de las grandes apariciones de los últimos tiempos en la Liga MX. En su primera titularidad por el Clausura 2026, el joven atacante fue una pesadilla constante para la defensa rival, con una actuación repleta de recursos técnicos, atrevimiento y personalidad que no pasó desapercibida ni dentro ni fuera del vestuario.

El impacto fue tal que Ángel Sepúlveda no dudó en dedicarle un comentario especial en redes sociales, donde lo bautizó con un apodo que rápidamente empezó a circular entre los aficionados: “la criatura”. Una forma de describir su frescura, su desparpajo y ese talento difícil de encasillar que mostró durante toda la noche.

El término no tardó en viralizarse, impulsado también por los videos con sus mejores jugadas: controles, regates, cambios de ritmo y una capacidad para resolver siempre con naturalidad. Sandoval no solo marcó un golazo abriendo el pie al segundo poste, sino que además dejó la sensación de estar siempre un paso adelante, como si jugara con una lógica distinta al resto.

Los números de Santiago Sandoval vs. León

En números, su actuación también fue contundente: 1 gol, 3 pases clave, 26 de 32 pases precisos (81%), 3 remates, 4 de 4 regates completados, 2 faltas recibidas, 1 cometida y 7 de 9 duelos ganados. Fue reemplazado a los 71 minutos, tras firmar una noche que difícilmente olvidará.

Las mejores acciones de Santi Sandoval vs. León