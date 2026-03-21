En la previa de uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 en la Liga MX, el duelo entre Monterrey y Chivas de Guadalajara en el Estadio BBVA no solo genera expectativa entre aficionados y analistas, sino también entre herramientas de inteligencia artificial. Tanto ChatGPT como Gemini coincidieron en un pronóstico poco habitual: victoria 2-1 a favor del Guadalajara.

Desde el análisis de ChatGPT, el momento futbolístico es determinante. “Si se jugara por momento, Chivas llega mejor”, señaló el modelo, destacando el liderato del equipo tapatío y su gran racha ofensiva en el Clausura 2026. Además, remarca que “Chivas está aprovechando muy bien las transiciones y los errores rivales”, lo que podría ser clave en un partido de alta exigencia.

Por su parte, Gemini también proyecta un triunfo rojiblanco por 2-1 y fundamenta su predicción en tres factores principales. Primero, el orgullo de Monterrey: jugando en casa y tras la eliminación en Concacaf, Rayados saldrá con intensidad y tiene altas probabilidades de marcar. Sin embargo, también pesa “la inercia del superlíder”, con unas Chivas que llegan con confianza plena tras golear a León y mostrando una ofensiva muy fina.

Otro punto clave que ambas inteligencias detectan es la presión del contexto. Según Gemini, “si Monterrey no tiene el control, la desesperación y la presión de la tribuna pueden jugarles en contra”, abriendo espacios que el Guadalajara podría capitalizar. En esa misma línea, ChatGPT advierte que “si Chivas marca primero, lo gana”, dejando claro que el orden táctico y la eficacia en transición pueden inclinar la balanza.

Los últimos resultados de Monterrey vs. Chivas en el BBVA