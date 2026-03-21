Chivas visita a Monterrey en el Estadio BBVA para disputar su partido correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026. El Guadalajara quiere continuar con su gran momento luego de las dos goleadas frente a Santos Laguna y León, con el que jugó entre semana y se impuso con claridad.
Gabriel Milito deberá tomar decisiones en cuanto al once inicial, ya que para este encuentro pueden darse los regresos de Richard Ledezma y Omar Govea, quienes se perdieron el último compromiso. Aún así, el Rebaño ya ha mostrado una alta competitividad sin importar quienes sean los elegidos para jugar desde el inicio.
Todo indica que Richard Ledezma volvería a la titularidad en el carril derecho, donde el último partido fue el joven Santiago Sandoval quien jugó desde el inicio. Por otro lado, Omar Govea podría reaparecer en el puesto del Oso González o de Brian Gutiérrez, aunque también podría iniciar desde la banca.
Alineación de Chivas vs. Monterrey
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Bryan González
- Fernando González
- Omar Govea
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
DT: Gabriel Milito
Alineación de Monterrey
- Luis Cárdenas
- César Bustos
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Daniel Aceves
- Luis Reyes
- Jorge Rodríguez
- Allen Rojas
- Luca Orellano
- Lucas Ocampo
- Uros Durdevic
DT: Nicolás Sánchez