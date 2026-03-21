Chivas visita a Monterrey en el Estadio BBVA para disputar su partido correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026. El Guadalajara quiere continuar con su gran momento luego de las dos goleadas frente a Santos Laguna y León, con el que jugó entre semana y se impuso con claridad.

Gabriel Milito deberá tomar decisiones en cuanto al once inicial, ya que para este encuentro pueden darse los regresos de Richard Ledezma y Omar Govea, quienes se perdieron el último compromiso. Aún así, el Rebaño ya ha mostrado una alta competitividad sin importar quienes sean los elegidos para jugar desde el inicio.

Todo indica que Richard Ledezma volvería a la titularidad en el carril derecho, donde el último partido fue el joven Santiago Sandoval quien jugó desde el inicio. Por otro lado, Omar Govea podría reaparecer en el puesto del Oso González o de Brian Gutiérrez, aunque también podría iniciar desde la banca.

Alineación de Chivas vs. Monterrey

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Monterrey