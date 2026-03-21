Las Chivas de Guadalajara marchan como líderes del Clausura 2026 de la Liga MX, pero todavía restan algunas jornadas correspondientes a la fase regular. Hasta ahora, el Rebaño lleva a cabo una gran campaña que ilusiona a su afición, aunque parece casi un hecho que una vez cerca del Mundial, Gabriel Milito perderá a algunas de sus figuras con motivo de la concentración de la Selección Mexicana.

El pedido de Fernando Quirarte para Armando González

En medio de los rumores que rodean al goleador de Chivas, Armando González, el ídolo rojiblanco Fernando Quirarte le habló como aficionado para pedirle que no apresure su salida al futbol europeo. La Hormiga acaba de rechazar una oferta del futbol ruso, pero se espera que haya varios clubes más detrás de sus servicios. Su padre, Armando González Bejarano, afirmó que tomarán la decisión con paciencia, buscando lo mejor para su carrera pero dejando en claro que su hijo está feliz en Chivas y enfocado en lo que viene.

Omar Govea regresa ante Rayados

Después de perderse el encuentro ante León a raíz de una sobrecarga muscular, el mediocampista Omar Govea regresa a la convocatoria del Rebaño para la visita ante Monterrey. El futbolista nada más se quedó al margen del juego entre semana por mera precaución, y el cuerpo técnico decidió volver a incluirlo luego que dejara atrás una molestia en la zona del isquiotibial, por lo que Govea podrá estar ante su antiguo equipo.

Chivas Femenil igualó ante Rayadas

Por la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, Chivas igualó 0-0 en su visita a Monterrey, líder invicto que tiene el Clausura 2026. El Rebaño jugó un buen partido, de igual a igual, logrando rescatar un punto frente al mejor equipo del certamen y manteniéndose en el 6º lugar de la tabla con 27 unidades, misma cantidad que América, Tigres y Pachuca.

Autobús del Rebaño tuvo pequeño accidente

La plantilla del Guadalajara ya está en Monterrey para el duelo de este sábado ante Rayados, pero en su arribo hubo un pequeño percance: el autobús rojiblanco tuvo un choque menor que no pasó a mayores pero sí dejó algunas marcas visibles en la unidad que transporta al equipo.