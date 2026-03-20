La publicación de David Faitelson volvió a poner alClub Deportivo Guadalajara en el centro del debate, luego de que el analista asegurara que el equipo de Gabriel Milito podría aportar hasta cinco jugadores a la Selección Mexicana para el Mundial de 2026.

Entre los nombres que mencionó destacan Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González y Brián Gutiérrez, los cuales fueron considerados para disputar los partidos del TRI ante Portugal y Belgica.

Sin embargo, lejos de ser un elogio, el comentario vino acompañado de una fuerte advertencia, dejando en claro que esta posible convocatoria no necesariamente sería positiva para el equipo tapatío, especialmente pensando en la Fiesta Grande del Torneo Clausura 2026.

No obstante, distintas versiones afirman que Amaury Vergara habría solicitado a Javier Aguirre que los cinco jugadores del Rebaño Sagrado considerados para la Selección Mexicana puedan disputar la Liguilla y, una vez concluida su participación, se integren de inmediato a la concentración para la Copa del Mundo.

¿Cuál es la convocatoria de México para enfrentar a Portugal y Belgica?

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Richard Ledezma

Jorge Sánchez

César Montes

Israel Reyes

Johan Vásquez

Everardo López

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

Mediocampistas

Denzell García

Erik Lira

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

Carlos Rodríguez

Érick Sánchez

Brian Gutiérrez

Delanteros