Chivas no solamente es la base de la Selección Mexicana que enfrentará a Portugal y Bélgica en la próxima Fecha FIFA, sino que también tiene un aporte importante en Selecciones Menores, en donde la Sub 20 depende del Rebaño Sagrado.

El entrenador Alex Diego decidió mandar a llamar a seis futbolistas del Guadalajara de cara a la concentración que realizarán para sostener dos duelos de preparación contra la Selección de Costa Rica en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca.

Es por eso que el seleccionador juvenil decidió mandar a llamar a Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Samir Inda, Yohan Orozco, Sebastián Liceaga y Cristo Navarrete.

Hay que recordar que tanto Hugo Camberos como Santi Sandoval tuvieron participación a media semana con el primer equipo de Chivas, en donde cada uno anotó un gol en el triunfo obtenido frente al Club León.

La Selección Mexicana Sub 20 disputará sus duelos contra los ticos el viernes 27 y el lunes 30 de marzo en punto de las 10 horas para ambos compromisos, para posteriormente romper filas y regresar a sus respectivos clubes.

¿Quiénes fueron convocados a la Selección Mexicana Sub 23?

El Guadalajara también tendrá presencia en la Selección Sub 23 y será representado por dos elementos que serán Ángel Chávez y Diego Latorre, enfrentándose a los Pumas y al Toluca Sub 21 durante su concentración.