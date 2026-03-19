Chivas es el equipo más poderoso de todo el futbol mexicano y así lo ha demostrado jornada tras jornada en este Clausura 2026, en donde se mantiene en la cima de la tabla de posiciones e inclusive, en otros rubros, por lo que muchos aficionados están preocupados porque se llevarán a sus seleccionados de cara a la Liguilla.

Según la reciente convocatoria de Javier Aguirre, el seleccionador nacional llamaría a por lo menos cinco futbolistas del Guadalajara a la mini pretemporada que realizará desde el mes de mayo de cara a la Copa del Mundo, por lo que es evidente que esas ausencias afectarán el rendimiento del Rebaño.

Sin embargo, en horas recientes han comenzado a circular versiones que aseguran que Amaury Vergara estaría tratando de gestionar que sus futbolistas jueguen la Fase Final y después se integren al Tricolor, versión que sería falsa según explicó David Medrano.

“No hay vuelta de hoja. Veo opiniones chicharroneras de que Chivas tendría que pelear. No, no hay pelear porque Amaury Vergara firmó, al igual que todos los de la Liga (…) Javier Aguirre fue tan vivo que dijo: ‘aquí fírmale’“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Quiénes son los jugadores que reportarían con la Selección Mexicana de cara a la Liguilla?

Raúl Rangel

Richy Ledezma

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuáles fueron los acuerdos de los directivos con la Selección Mexicana?

Debido a que la Copa del Mundo se jugará en casa, los dueños de los clubes de la Liga MX decidieron apoyar y priorizar al Tricolor durante este Clausura 2026, por lo que se apretó el calendario para permitir parar la competencia para que Javier Aguirre pudiera disputar duelos de preparación.

Por si fuera poco, se acordó que al término de la fase regular, los clubes que tengan seleccionados deberán cederlos para que concentren bajo las órdenes del Vasco, por lo que en compensación, los dejarán alinear hasta a 9 extranjeros en fase final.