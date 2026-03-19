Chivas está registrando una poderosa actuación durante el Clausura 2026, dominando en diversos rubros dentro de la Liga MX gracias a la tutela de Gabriel Milito, por lo que apunta a imponer nuevos récords dentro del Rebaño si mantiene este paso en lo que resta del torneo.

Desde la instauración de los torneos cortos, el Guadalajara ha registrado como máximo 34 puntos, cifra que se ha alcanzado en cuatro ocasiones; sin embargo, a falta de seis partidos por disputarse y ya con 27 unidades registradas, el Rebaño tiene la posibilidad de superar esa racha.

Es por eso que el exentrenador y campeón con el chiverío, Ricardo Ferretti, lanzó una serie de pronósticos sobre los próximos partidos de la escuadra rojiblanca, en donde considera que los de la Perla de Occidente podrían llegar hasta los 40 puntos en esta fase regular, superando la marca impuesta por él en el Verano 1997 e Invierno 1998.

¿Cuáles fueron los pronósticos de Ricardo Ferretti para Chivas?

JORNADA RIVAL RESULTADO 12 Monterrey Empate 13 Pumas UNAM Gana Chivas 14 Tigres UANL Pierde Chivas 15 Puebla Gana Chivas 16 Necaxa Gana Chivas 17 Xolos de Tijuana Gana Chivas

¿En cuántos torneos Chivas ha registrado 34 puntos?

A lo largo de los casi 30 años de que se instauró el formato de torneos cortos, el Guadalajara ha logrado alcanzar esa cifra de 34 unidades solamente en cuatro ocasiones: Verano 97 e Invierno 98 con Ricardo Ferretti. Posteriormente, esa cantidad fue igualada por Hans Westerhof en el Clausura 2004 y por Veljko Paunovic en el Clausura 2023.

Lo curioso es que en todas esas ocasiones, el chiverío llegó a la Final del futbol mexicano, aunque solamente fue campeón en la edición del 97 cuando derrotaron a Toros Neza en la Final, consiguiendo su décima estrella.