Chivas ha recuperado el control absoluto de la Liga MX gracias a la espectacular goleada que le propinó al Club León en el duelo pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026, lo que catapultó a los tapatíos a la cima de la tabla de posiciones.

Sin embargo, ahora la misión más complicada será mantenerse en esa posición de privilegio, en donde el siguiente rival será un desesperado Rayados que está en búsqueda de revertir los malos resultados que ha registrado en las semanas recientes.

La buena noticia para el Guadalajara será que el equipo comandado por Nicolás Sánchez está plagado de ausencias debido a una serie de lesiones que han ido azotando al equipo de Monterrey como secuela del trabajo que realizaba el cuerpo técnico de Domenec Torrent.

Lo curioso es que ocho de los nueve futbolistas que causarán baja están lidiando con molestias musculares, mientras que solamente uno, Iker Fimbres, tiene un golpe que le ha impedido tener actividad en los partidos recientes.

Otro elemento que estaba entre algodones y que no había podido jugar con la escuadra regiomontana era Anthony Martial; sin embargo, se ha recuperado y reapareció a mitad de semana en la Concachampions, en donde quedaron eliminados en manos de Cruz Azul.

¿Cuáles son los 9 jugadores lesionados de Monterrey?

Sergio Canales

Stefan Medina

Lucas Ocampos

Fidel Ambriz

Oliver Torres

Érick Aguirre

Iker Fimbres

Alonso Aceves

Víctor Guzmán

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.