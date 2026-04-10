Las lesiones han vuelto a golpear a Chivas en este cierre de la fase regular del Clausura 2026, por lo que el entrenador Gabriel Milito tuvo que hacer algunos ajustes en su convocatoria para enfrentar a Tigres en la jornada 14 de la Liga MX.

Una de las ausencias que más sorprendió es la de Ángel Sepúlveda, quien habría referido molestias musculares durante la semana, por lo que el cuerpo técnico lo dejó en Guadalajara para que continúe con su recuperación.

Es por eso que el entrenador argentino habría tomado la decisión de voltear a la cantera para redondear su plantilla de cara al duelo frente a Tigres, por lo que el sudamericano decidió sumar al delantero del Tapatío, Sergio Aguayo.

El atacante ha venido trabajando desde la pretemporada con el primer equipo, por lo que conoce la propuesta de Gabriel Milito, aunque su participación se ha destinado a la Liga de Expansión durante este Clausura 2026.

Sergio Aguayo solamente ha participado en 8 compromisos con el Tapatío, en donde ya marcó tres goles con la filial rojiblanca, por lo que apunta a ser el próximo canterano en subir al primer equipo si se concreta la partida de Armando González a la Copa del Mundo.

¿Por qué Gabriel Milito no convocó a Vladimir Moragrega?

La realidad es que el Tapatío tiene entre sus filas al mejor romperredes de toda la Liga de Expansión en la figura de Vladimir Moragrega que ya tiene nueve dianas en el semestre; sin embargo, él no puede subir y bajar al primer equipo de Chivas.

Hay que recordar que en la División de Plata se juega con equipos Sub 23, aunque se pueden registrar a algunos mayores, por lo que debido a que el delantero ya tiene 28 años de edad, no es posible estar cambiando de categoría.