Uriel Antuna ha dejado de lado su etiqueta de enemigo de Chivas y ha mostrado una nueva faceta personal y profesional con los Pumas de la UNAM, en donde inclusive ofreció disculpas a la afición tras anotarle al Rebaño en el duelo del pasado fin de semana.

La transformación del Brujo ha quedado demostrada nuevamente en una entrevista con TV Azteca, en donde se le mencionó la posibilidad de que Armando González pueda emigrar al futbol de Europa en el verano tras la Copa del Mundo, en donde el exjugador del Guadalajara pidió mucha fortaleza mental para trascender.

“Que aguanten. También Edson Álvarez se fue muy joven y vivió momentos difíciles en Ajax. Al principio cuando se fue, no jugó (…) No nada más es de futbol, sino de vida. Muchas veces nos toca simplemente aprender, aguantar y seguir trabajando.

“Ya después vendrá el jugar, pero creo que son las bases sólidas para poder aguantar lo que después te viene que son todas estas bendiciones. Me tocó también. Fui para allá, casi no jugué, después me fui al Galaxy y jugué.

“Esa parte es difícil, estás lejos de tu familia, pero creo que el aguantar, el ser maduro en aguantar esa presión de ‘no estoy jugando’, pero al final de cuentas por algo son las ligas top del mundo. Es parte fundamental el trabajar en su cabeza, en su mentalidad y creo que eso les ayudaría en mucho“, declaró el Brujo.

¿Cómo le fue a Uriel Antuna en su paso por Chivas?

La llegada de Ricardo Peláez como Director Deportivo del Guadalajara de cara al Clausura 2020 vino con una fuerte inversión de parte de la directiva encabezada por Amaury Vergara, en donde habrían gastado cerca de 12 millones en fichar a Uriel Antuna, quien le pertenecía al Manchester City y a Santos Laguna.

Sin embargo, su paso estuvo manchado por la irregularidad y las indisciplinas, por lo que la afición le reprochó esas actitudes, por lo que salió del chiverío de cara al Clausura 2022 rumbo a Cruz Azul en intercambio por Roberto Alvarado.