Chivas apunta a ser la base de la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, por lo que Gabriel Milito ya deberá comenzar a pensar la forma en que reemplazará a los jugadores que apuntan a marcharse al Tricolor desde inicios del mes de mayo.

Aunque varios elementos del Guadalajara apuntan a ponerse bajo las órdenes de Javier Aguirre, hay dos elementos que aparentemente tendrían garantizado su llamado al Mundial y se trataría de Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló que Gabriel Milito ya habría elegido al futbolista que suplirá al Piojo en la Liguilla del Clausura 2026 y se trataría de Santiago Sandoval.

“¿Sabe quién va a ser el suplente del Piojo? Ya habló con él y ya lo hizo cuando estuvo lesionado el torneo pasado y es Santiago Sandoval. Ya le dijo tú vas a reemplazar al Piojo“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo reportarán los seleccionados con el Tricolor de Javier Aguirre?

El seleccionador nacional confirmó hace unas semanas que todos los futbolistas deberán reportar el 6 de mayo, es decir, podrían jugar la Ida de los Cuartos de Final con sus clubes, aunque eso no ha sido confirmado por fuentes oficiales, ya que podrían darle descanso a los futbolistas antes de iniciar la mini pretemporada.

¿Quiénes serían los jugadores de Chivas que irían a la Copa del Mundo?