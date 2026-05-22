La Hormiga tiene serias chances de salir rumbo a Europa, por lo que el cuerpo técnico ya sigue de cerca a dos delanteros de la cantera.

Tras la eliminación de Chivas en las semifinales del Clausura 2026, Gabriel Milito fue muy claro en conferencia de prensa: no piensa en refuerzos, ya que está conforme con la plantilla que tiene actualmente. Sin embargo, hay jugadores como Armando González que muy probablemente sean buscados desde el extranjero. Por eso, en Verde Valle ya ganan fuerza los nombres de Sergio Aguayo y Diego Latorre.

En las últimas horas, la Hormiga González habló sobre su futuro y reiteró que tiene el sueño de jugar en el futbol europeo. Aunque aún no hay nada formal y el jugador se mantiene enfocado con la Selección Mexicana consciente de su contrato con el Guadalajara, las probabilidades de que el canterano se vaya de la institución son considerables.

En ese sentido, Chivas ya tiene a otros atacantes como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, quienes aportaron su cuota de gol en la Liguilla: uno ante Tigres, el otro frente a Cruz Azul. Pero sumados a ellos, más abajo aparecen los nombres de Sergio Aguayo y Diego Latorre, quienes ya han sido seguidos de cerca por el cuerpo técnico de Milito.

El caso de Aguayo es el más conocido, pues el delantero de 23 años vio participación en los cuatro juegos de Liguilla. De buen nivel con el Tapatío, donde compartió ataque con Vladimir Moragrega, el jugador formado en la cantera del Pachuca destaca por su potencia en espacios abiertos. En la última temporada, registró 11 goles en 20 partidos con el Filial rojiblanco.

Sergio Aguayo ya tuvo minutos con Chivas en el Clausura 2026 (Imgo7)

Por su parte, Diego Latorre asoma tras ser el goleador del equipo Sub-21 que se consagró campeón. También ha tenido participación con el Tapatío en la Liga de Expansión MX y hasta integró la banca del primer equipo en la vuelta contra Tigres UANL y la semifinal de ida ante Cruz Azul. Su temporada completa constó de 11 goles con la Sub-21 y uno más con el Tapatío ante Correcaminos.

Diego Latorre viene de alternar el último año entre Tapatío y Sub-21, donde fue el goleador del equipo campeón (Imago7)

Jesús Hernández, otro delantero que ilusiona en Verde Valle

Sumados a estos dos nombres que ya han sido seguidos de cerca por Milito, no hay que olvidarse de Jesús Hernández. El atacante de 22 años formado en los Gallos Blancos de Querétaro y de breve paso por el Elche de España, integró la plantilla del Tapatío en la Liga de Expansión MX, donde registró dos goles. Sin embargo, se hizo notar en la Final de la Sub-21, donde anotó un doblete de gran calidad al América, para la victoria por 4-1 en el global que sirvió para levantar el trofeo.