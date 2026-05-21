En las últimas horas surgió el rumor de que Óscar Whalley saldría de Chivas y revelan la razón por la que podría darse.

No hay dudas de que Chivas será una de las instituciones que todo la Liga MX observará para saber qué tipo de movimiento quiere llevar adelante en este libro de pases. En medio de este contexto, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que la única razón que empujará la salida de Óscar Whalley es que quieran venderlo ahora para sacar dinero a cambio ya que a partir de enero puede negociar como agente libre.

El entrenador argentino fue muy claro en la conferencia de prensa al señalar que él está conforme con la plantilla y que no quiere ningún tipo de refuerzo. Sin embargo, dejó claro que ante la salida de un futbolista es un hecho que van a salir a buscar un futbolista que reemplace la baja que sufrieron.

En medio de este contexto, surgió el rumor de que Óscar Whalley podría abandonar a Chivas tras su gran actuación en la Liguilla del Clausura 2026. En las últimas horas, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que la única posibilidad que empujará la salida del portero rojiblanco es si la directiva considera que hay que venderlo ahora para sacar dinero a cambio.

Óscar Whalley podría salir de Chivas.

“Hay un factor que le podría jugar en contra a Óscar Wally y que pudiera poner en riesgo por así decirlo su continuidad en el equipo de las Chivas ¿Cuál es ese factor? (…) Renovó con el equipo del Guadalajara hasta junio de 2027 ¿Qué quiere decir esto? Que a Ócar Wally le queda solamente un año de contrato con las Chivas”, comentó el periodista de ESPN.

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Y agregó: “En temas de mercado básicamente la situación es así: si el equipo del Guadalajara quisiera sacarle algo de dinero a Óscar Whalley este es el momento este porque de no venderlo en este mercado a partir del mes de enero Óscar Whally puede comenzar a buscar un precontrato para marcharse gratis el próximo verano”. De esta manera, a Chivas le quedan tres opciones: renovarlo, venderlo ahora o dejar que se termine su contrato.

¿Por qué la afición de Chivas no quiere que salga Óscar Whalley?

Uno de los futbolistas que transpiró la playera de Chivas ante Cruz Azul fue sin duda Óscar Whalley que en el segundo tiempo en el Estadio Jalisco mantuvo el cero cuando Palavecino, Ebere y Rotondi no paraban de rematar. En más de una ocasión de aquel angustiante sábado 16 de mayo desde las gradas comenzó bajó el grito y aplausos para el portero mexicoespañol.