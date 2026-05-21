La Selección Mexicana se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026. De cara a la cita mundialista Javier Hernández afirmó que Armando González y Roberto Alvarado pueden marcar la diferencia con el Tri.

Para el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026 faltan menos de 21 días y la expectativa va en aumento. En medio de este contexto, Chicharito Hernández se prepara para vivir el mundial de México pero como analista de Fox Sports. En medio de este contexto, señaló que espera que Armando González y Roberto Alvarado marquen la diferencia en el Tri.

El conjunto nacional de momento cuenta con cinco jugadores que eran titulares en la alineación de Gabriel Milito. Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González se encuentran concentrados en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México desde el pasado seis de mayo.

De cara al inicio de la Copa del Mundo 2026, Javier Hernández se prepara para ser uno de los analistas de Fox Sports. Previo a la cita mundialista Chicharito señaló que espera que Hormiga y el Piojo puedan marcar la diferencia en el Tri junto a Gilberto Mora.

Roberto Alvarado y Armando González jugarán la Copa del Mundo 2026. (Foto: IMAGO7)

“Hay tres jugadores que para mi punto de vista me encantaría que lo hicieran de la mejor manera y siento que tienen un factor que puede ser muy clave. Uno de ellos es Armando González, lo conozco muy bien y es un goleador nato. El otro es el Piojo Alvarado, que aparte de ser un gran amigo, es un persona con un gran talento. Y creo que por su edad y la madurez que ha mostrado es Gilberto Mora”, expresó el exjugador rojiblanco en entrevista a Fox.

¿A qué hora se juega México vs. Ghana en Puebla?

Mañana la Selección Mexicana volverá a tener acción cuando enfrente a Ghana en un nuevo amistoso de cara a la Copa del Mundo 2026. El partido se jugará a las a las 13:00 del Centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium.