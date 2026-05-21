Raúl Rangel lleva más de dos años peleando por la titularidad de la Selección Mexicana, primero compitiendo directamente con Luis Ángel Malagón y ahora también con Guillermo Ochoa, quien fue convocado por Javier Aguirre precisamente tras la lesión del arquero americanista. Así, de cara al Mundial 2026, la portería del Tri se ha convertido en uno de los temas que más debate generan entre la afición mexicana.

Sin embargo, muchas de las imágenes y ejercicios recientes en los entrenamientos de la Selección parecen dejar muy clara la diferencia actual entre ambos porteros. Mientras Raúl Rangel destaca por ser un arquero moderno, completo y en gran ritmo competitivo tras su enorme torneo con Chivas, Guillermo Ochoa luce como un guardameta con más limitaciones, especialmente en aspectos que hoy son fundamentales para un portero de élite.

De hecho, el video más reciente que se viralizó desde el entrenamiento del Tri mostró precisamente esa diferencia. En el ejercicio, ambos porteros trabajaban controles y dominio de balón con los pies, y mientras el Tala Rangel se mostró completamente cómodo y preciso en cada toque, a Guillermo Ochoa se le vio sufriendo mucho más para controlar el balón, dejando un rebote que rápidamente llamaron la atención de la afición.

Y es que el juego de pies es justamente una de las grandes fortalezas de Raúl Rangel, algo que además encaja perfectamente con la idea moderna de futbol que buscan muchos entrenadores. Su capacidad para salir jugando, romper líneas con pases y participar prácticamente como un líbero parece darle una ventaja muy importante sobre Guillermo Ochoa, razón por la cual este tipo de ejercicios ayudan a entender por qué muchos consideran que debe ser el titular del Tri rumbo al debut mundialista del próximo 11 de junio.

Habrá que ver si este viernes Raúl Rangel es titular en el México vs Ghana

La primera gran prueba de la Selección Mexicana en esta recta final rumbo al Mundial llegará este viernes 22 de mayo, cuando el Tri enfrente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. Aunque todavía no estarán disponibles todos los jugadores contemplados para la Copa del Mundo, el partido sí comenzará a mostrar poco a poco cuál es el verdadero plan de Javier Aguirre, incluyendo una de las decisiones que más expectativa generan: quién será el portero titular de México.