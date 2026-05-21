Raúl Rangel es probablemente el jugador de Chivas con más posibilidades de ser titular con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, situación que inevitablemente lo colocará bajo los reflectores internacionales durante las próximas semanas. Debido a ello, muchos aficionados rojiblancos ya comenzaron a especular con una posible salida del Tala rumbo al futbol europeo una vez que termine la Copa del Mundo. Sin embargo, la realidad es que, al menos por ahora, todo sigue siendo solamente especulación.

Y es que el propio guardameta rojiblanco habló recientemente sobre el tema y dejó clara la situación actual. Raúl Rangel confirmó que sí existen acercamientos e interés de clubes europeos, aunque también explicó que de momento las conversaciones únicamente han sido entre dichos equipos y su representante. Es decir, todavía no existe un interés formal directamente con Chivas ni mucho menos una oferta concreta por el arquero del Guadalajara.

Raúl Rangel quiere ir a Europa.

Esto provoca que, por ahora, las posibilidades reales de que el Tala salga a Europa inmediatamente después del Mundial sigan siendo relativamente bajas. Eso sí, el panorama podría cambiar muchísimo dependiendo de su rendimiento en la Copa del Mundo, especialmente considerando la enorme exposición mediática que tendrá México al ser una de las selecciones anfitrionas. Por ello, hacer un gran Mundial tanto en lo colectivo como en lo individual será completamente clave para sus aspiraciones europeas.

Así, el primer objetivo para Raúl Rangel será asegurar definitivamente la titularidad en la Selección Mexicana, algo que hoy parece tener encaminado, aunque con Javier Aguirre nunca se puede dar nada por seguro. Después, ya en el Mundial, todo dependerá de lo que haga dentro de la cancha, razón por la cual tendrá que afrontar cada partido con máxima concentración si realmente quiere dar el salto al futbol europeo.

Raúl Rangel sabe que la portería se quedaría en excelentes manos con Óscar Whalley

En la misma entrevista, Raúl Rangel también tuvo palabras muy positivas hacia Óscar Whalley, destacando tanto su profesionalismo como la calidad que tiene bajo los tres palos. Aunque sus declaraciones no fueron hechas específicamente pensando en una posible salida del Club, sí dejan ver que el Tala entiende perfectamente que la portería rojiblanca quedaría muy bien cubierta en caso de que llegue una oportunidad importante para emigrar al futbol europeo después del Mundial.