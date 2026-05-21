Finalmente la peor noticia para Chivas se confirmó debido a que Matías Almeyda vuelve a dirigir a México, pero lo hará en el banquillo de Rayados de Monterrey. La oficialización no cayó como un balde de agua fría, pero la reacción de la afición del Guadalajara fue de puro apoyo y respeto para el pastor que los hizo vivir sus enormes momentos.

“Vengo a despertar al gigante dormido”, declaró el Pelado cuando fue presentado como el nuevo timonel del Rebaño Sagrado y así lo hizo. En tres años unió a más de 40 millones de aficionados para acompañar a un equipo que le dio una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

La noticia de que Rayados de Monterrey contrató a Matías Almeyda en el mundo Chivas no se recibió como un golpe bajo debido a que Gabriel Milito volvió a encender la llama para ilusionarse con la trece. Sin embargo, los aficionados del Guadalajara mostraron su respeto con el extimonel rojiblanco y le pidieron a la Pandilla que lo cuiden.

Matías Almeyda regresa a Chivas. (Foto: GETTY)

“En la visita de Rayados al Akron, lo correcto será aplaudirle, y después buscar vencerlo en la cancha. Ningún rencor con Matías, por el contrario, siempre agradecimiento”, comentó Villa Villa, reconocido aficionado del Rebaño Sagrado. En los comentarios del anuncio del conjunto de Nuevo León un aficionado comentó: “Ojalá que ganes todos tus partidos con los Rayados, pero ojalá que cuando juegues vs Chivas pierdas 5-0. Los de chivas siempre te llevaremos en el corazón”.

La reacción de la afición de Chivas al regreso de Matías Almeyda