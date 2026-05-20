Alan Pulido se fue por la puerta de atrás de Chivas tras ser cepillado por Gabriel Milito. En los últimos días fue noticia por un llamativo tuit con el que hizo enfurecer a toda la afición.

Chivas viene de quedar eliminado de la Liguilla a manos de Cruz Azul y la polémica no se generó por lo realizado en el campo de juego, sino por una publicación de Alan Pulido. En las últimas horas José María Garrido reveló que el tuit era un claro mensaje contra Gabriel Milito al compararlo con Matías Almeyda.

Sin dudas lo vivido el pasado sábado dejó las emociones a flor de piel porque el Rebaño Sagrado no pudo cumplir con su objetivo. En medio de este contexto, el exjugador rojiblanco dio a de qué hablar con el siguiente tuit: “No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…”. Algunos insiders del Guadalajara señalaban que iba contra Sergio Aguayo.

Ayer José María Garrido reveló en su canal de YouTube que no iba específicamente contra Sergio Aguayo, Ángel Sepúlveda o Ricardo Marín sino contra Gabriel Milito. El periodista de Fox Sports y Claro Sports afirmó en Futbol con Cerebro que el exjugador del Rebaño Sagrado comparó al actual DT con Matías Almeyda.

“¿A quién se refería Pulido con este tema de que no es lo mismo chango que gorila? Va para el técnico Gabriel Milito. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado en el entorno del Guadalajara, se ha comparado mucho el proceso de Matías Almeyda con el de Gabi Milito que si un técnico hace una cosa el otro también ha mostrado capacidad. En ese contexto Alan Pulido fue parte del equipo de Matías Almeida que ganó todo”, señaló.

Y agregó: “Pulido regresó y el que a final de cuentas lo terminó por borrar, no por su bajo desempeño que eso también era razón suficiente para darle las gracias, sino por su comportamiento fuera de la cancha fue justamente el técnico Gabriel Milito, quien le dijo ‘Aquí no cabes, aquí las indisciplinas no van. Aquí no vamos a tolerar lo que estás haciendo, que te estás yendo a las fiestas de octubre al palenque con cierta frecuencia y que aparte todo el mundo se daba cuenta’.

Entonces la pedrada no era para ningún jugador no era para ningún compañero era para el técnico el que terminó por desechar a Alan Pulido. Y a la hora de que viene la comparativa entre lo que hizo Gabi Milito como técnico comparado con Matías Almeida ahí es donde viene esta narrativa que no es lo mismo Chango que gorila se parecen pero no es lo mismo. Así de claro no hay más. Alan Pulido lanzando pedradas e indirectas para el técnico que lo echó del club Guadalajara”.