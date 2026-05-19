El extimonel del Guadalajara vuelve a los banquillos después de un año desde el fracaso que firmó con el Rebaño.

Chivas no solamente se ha esforzado por ser semillero de nuevos talentos en cuanto a futbolistas, sino también en entrenadores, por lo que algunos de los estrategas que han desfilado por el Rebaño siguen encontrando oportunidades dentro del futbol mexicano.

Ahora fue el turno de Gerardo Espinoza, quien este martes fue anunciado de forma oficial como nuevo director técnico del Puebla para el Apertura 2026 después de un año alejado de los banquillos.

“El Puebla informa que, a partir de este día, Gerardo Espinoza Ahumada asumirá el cargo de Director Técnico del equipo varonil de Primera División. Francisco Canales lo acompañará como auxiliar técnico y Gustavo Leombruno como preparador físico”, explicó el comunicado difundido por medios oficiales del conjunto camotero.

¿Cómo le fue a Gerardo Espinoza dentro de Chivas?

quien tuvo un brillante paso por el Tapatío, resultando campeón en el Clausura 2023, y posteriormente tuvo un lapso al frente del primer equipo rojiblanco en el Clausura 2025 en donde lamentablemente no pudo trascender y meter al equipo al Play-In tras el fiasco que resultó el proceso de Óscar García Junyent.

Puebla lo sacó de la Selección Mexicana Sub23

Gerardo Espinoza tuvo un brillante paso como Director Técnico del Tapatío en Liga de Expansión, consiguiendo el título de la categoría en el Clausura 2023, por lo que llamó la atención del Puebla, quien lo convenció de renunciar al puesto de Seleccionador Sub 23 para tomar las riendas de la Franja.

Sin embargo, por una cuestión de reglamento, no pudo convertirse en el timonel de la escuadra camotera, quedándose sin dirigir durante varios meses por no revisar las especificaciones para tomar las riendas del conjunto poblano.