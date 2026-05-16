Chivas enfrenta a Cruz Azul en la vuelta por la Semifinal de la Liguilla. En la previa Sergio Pinto dejó mensaje en redes sociales.

Chivas enfrenta esta noche a Cruz Azul por la vuelta de la Semifinal de la Liguilla en el Estadio Jalisco. En medio de este contexto, Sergio Pinto, exentrenador del Guadalajara, dejó un mensaje en la previa al señalar que juntos como una familia van por la clasificación ante su exequipo.

A lo largo de todo el mundo siempre hay un exjugador o técnico con pasado en el Guadalajara que da de qué hablar para llevarse los focos. En el conjunto de la Noria se encuentran Jesús Orozco Chiquete y Ariel Castro.

A ellos dos hay que sumar a Sergio Pinto quien hasta el año pasado era uno de los entrenadores de las fuerzas básicas de Chivas. La actualidad lo tiene como uno de los auxiliares de Joel Huiqui en la Cruz Azul, por lo que en la en la previa a la vuelta en el Estadio Jalisco dejó mensaje para la Máquina. “Juntos Familia”, escribió en Instagram.

El mensaje de Sergio Pinto