Chivas sigue demostrando el poder de sus fuerzas básicas y ahora recibió elogios desde la Selección Mexicana Sub-20.

La cantera del Club Deportivo Guadalajara sigue consolidándose como una de las más fuertes del futbol mexicano, pues este sábado se coronó campeón de la categoría Sub-21 tras derrotar al América con un contundente marcador global de 4-1 en las instalaciones de Coapa.

Eduardo Arce, técnico de la Selección Mexicana, estuvo presente en dicho encuentro y destacó el gran trabajo que Chivas ha realizado en sus fuerzas básicas.

“Viene Camberos, Yael Padilla, Samir Inda, Carlos Hernández, el mismo Gael García; tienen una gran cantidad de jugadores que ojalá y les den la oportunidad. Sandoval está demostrando que cuando tienen la oportunidad, pueden demostrar grandes cosas”, mencionó.

Además, el entrenador del TRI Sub-21 subrayó el gran momento que vive Santiago Sandoval en la presente Liguilla, donde se ha convertido en una de las principales apariciones de Chivas ante las bajas que sufrió el plantel por la convocatoria de la Selección Mexicana.

Chivas Sub-21 se proclamó campeón del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, donde Chivas y Cruz Azul definirán al primer finalista a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.