Chivas perdió a cinco de sus jugadores más importantes debido a la concentración extraordinaria organizada por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, una situación que desde antes de comenzar estuvo rodeada de polémica. De hecho, la planeación de esta convocatoria generó tanta molestia en Guadalajara que Amaury Vergara incluso estuvo cerca de no permitir que los futbolistas rojiblancos reportaran con la Selección Mexicana.

Sin embargo, al final la situación logró resolverse y desde la semana pasada los jugadores de Chivas ya trabajan en el CAR junto al resto de futbolistas convocados por el Vasco Aguirre, preparando todo de cara a la Copa del Mundo. No obstante, en las últimas horas comenzaron a circular imágenes de los entrenamientos que terminaron enfureciendo todavía más a una parte de la afición rojiblanca.

Y es que una de las críticas más fuertes hacia esta concentración extraordinaria es que, para muchos aficionados, los jugadores habrían llegado en mucho mejor ritmo al Mundial disputando la Liguilla o la Concachampions con sus clubes. Precisamente eso volvió a tomar fuerza luego de publicarse un ejercicio de Armando González, donde tanto él como Jesús Gallardo, el encargado de marcarlo, parecen realizar el trabajo con una intensidad bastante baja, algo que rápidamente generó comentarios negativos en redes sociales.

Si bien es cierto que la prioridad dentro de la concentración encabezada por Javier Aguirre está enfocada principalmente en el trabajo táctico y no tanto en la carga física, también queda claro que existe una enorme diferencia entre la intensidad de estos entrenamientos y la exigencia real que representa disputar partidos de Liguilla. Mientras en Selección se cuidan cargas y esfuerzos a un mes del Mundial, en Chivas los futbolistas estarían compitiendo al máximo nivel físico y mental buscando el campeonato.

También pudimos ver a Raúl Rangel entrenando con Guillermo Ochoa

Además de Armando González, otros videos del entrenamiento también dejaron ver a Raúl Rangel trabajando junto a Guillermo Ochoa durante las prácticas específicas para porteros, situación que llamó bastante la atención considerando el enorme momento que vive el guardameta rojiblanco, pues aunque Ochoa ya confirmó que se retirará después del Mundial 2026, aunque muchos aficionados y analistas todavía creen que Javier Aguirre podría sorprender colocando al veterano arquero como titular en algún momento del torneo, situación que sin duda mantendría un intenso debate alrededor de la portería de la Selección Mexicana.