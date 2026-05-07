En medio del escándalo entre Chivas y la Selección Mexicana, revelaron quién habría autorizado a Toluca a utilizar a sus jugadores convocados.

La polémica entre la Federación Mexicana, la Selección y los clubes de la Liga MX escaló muy alto a solo semanas del Mundial 2026. Todo comenzó luego de que las Chivas de Guadalajara quedaran sumamente debilitadas para afrontar la Liguilla del Clausura 2026 debido a la convocatoria de cinco futbolistas al Tri, varios de ellos titulares habituales en el equipo rojiblanco.

El gran enojo en Verde Valle explotó cuando trascendió que Toluca sí había recibido un permiso especial para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en la vuelta de las semifinales de la Concachampions frente a Los Ángeles FC. En Chivas interpretaron la situación como un claro doble criterio por parte de la Federación Mexicana, ya que el Rebaño había cedido inmediatamente a todos sus convocados pese a jugarse la clasificación ante Tigres UANL.

En medio del escándalo comenzaron a aparecer versiones desde distintos sectores del periodismo mexicano sobre quién habría tomado la decisión que desató el conflicto. Según reportes y diversas publicaciones, el directivo que habría autorizado a Toluca a utilizar a sus seleccionados habría sido Mikel Arriola, actual presidente de la Liga MX y una de las máximas autoridades del futbol mexicano. La información rápidamente generó un enorme revuelo en redes sociales y aumentó todavía más la molestia de la directiva rojiblanca encabezada por Amaury Vergara.

La situación escaló a tal punto que Chivas ordenó a sus futbolistas que reportaran nuevamente en Verde Valle ante el incumplimiento del acuerdo original. La tensión creció todavía más tras las declaraciones públicas de Javier Aguirre, quien amenazó con que los jugadores que no se reportaran al Centro de Alto Rendimiento se quedarían fuera de la lista final para el Mundial 2026.

Chivas y sus futbolistas, los principales perjudicados

Más allá de cómo termine resolviéndose el conflicto, el episodio dejó expuesta una fuerte interna entre la Federación y varios clubes del futbol mexicano. En Guadalajara consideran que el equipo fue uno de los grandes perjudicados por las decisiones tomadas en plena Liguilla, mientras que en el entorno del Tri intentan bajar la tensión en medio de una preparación mundialista que ya comenzó rodeada de polémicas.