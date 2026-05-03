En un futuro cercano, la afición rojiblanca podría contar con una nueva alternativa para seguir los partidos de Liga MX del Club Deportivo Guadalajara cuando juegue como local, ampliando así las opciones de transmisión.

Fue en el canal Layvtime donde Miguel Layún reveló que sostuvo acercamientos con Amazon Prime con el objetivo de gestionar los derechos de transmisión de los compromisos de Chivas en el Estadio Akron.

Ante las preguntas de algunos seguidores del Rebaño Sagrado durante la transmisión del partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre América y Pumas, el exfutbolista mexicano confesó que ya sostuvo acercamientos con la plataforma, aunque aclaró que hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo.

“Me preguntaban por qué no pasaba los partidos de Chivas. Actualmente, Chivas tiene un contrato, un acuerdo con una plataforma digital con la cual ya me puse en contacto e intenté negociar, tener los derechos no exclusivos para poder traer a la gente, pero no se ha podido llegar a nada“, mencionó.

Miguel Layún agregó en Layvtime que busca llevarles a todos los aficionados el futbol gratis, por lo que se comprometió a hacer todo lo posible para tener en su lista al Rebaño Sagrado.

¿Cuántos equipos de la Liga MX transmite Layvtime?

En total son cinco equipos de la Liga MX los que transmite Layvtime: América, Monterrey, Santos Laguna, Atlas y Cruz Azul. Además, algunos compromisos de la Selección Mexicana y de la Liga MX Femenil. ¿Será Chivas el sexto?