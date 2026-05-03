La Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 no fue nada bien para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado se fue derrotado por 3-1 en su visita a Tigres UANL, en un encuentro que comenzó ganando muy pronto por intermedio de Ricardo Marín. Ahora, el conjunto tapatío está obligado a ganar por una diferencia de dos goles el próximo sábado, con motivo de la vuelta en el Estadio Akron.

Chivas perdió ante Tigres y se complica en la Liguilla

La Fiesta Grande del futbol mexicano comenzó con complicaciones para el Club Deportivo Guadalajara. El Rebaño perdió 3-1 ante Tigres UANL y complicó sus chances de seguir en el torneo. Aunque comenzó ganando, el empate local sobre el cierre de la primera parte resultó un golpe anímico. Y para peor, en el inicio del complemento cayeron dos goles consecutivos del cuadro auriazul. Con un equipo muy tocado por la cantidad de bajas a la Selección Mexicana, además de lesiones, Gabriel Milito y compañía tendrán una semana para planificar la remontada en el Estadio Akron.

Gabriel Milito no baja los brazos

Pese a la derrota de Chivas, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito asistió a la conferencia de prensa e intentó mostrarse firme y con confianza de poder revertir la situación, sin lamentarse por la cantidad de bajas que tuvo en su plantilla: “Sabíamos que esto podía suceder, pero no estoy acá para poner excusas. La situación la aceptamos porque la hemos pactado desde un inicio, no hay mucho para hablar sobre este tema. Prefiero guardarme las energías para preparar bien el equipo de cara a la revancha”, dijo sobre las ausencias por la concentración de la Selección Mexicana.

Guido Pizarro tras el triunfo de Tigres UANL

Por su parte, el estratega de Tigres UANL, Guido Pizarro, también se refirió a las bajas rojiblancas: “Es un condimento que los equipos que tenían seleccionados no iban a poder utilizar. Nosotros nos centramos en tratar de hacer un buen partido, como lo venimos haciendo, ir partido a partido en la competición que nos toque”, reflexionó. Además, advirtió: “No hemos logrado nada, solo van 90 minutos“.

El partido de Óscar Whalley vs. Tigres

Uno de los puestos donde Chivas resintió su estructura fue en la portería, con motivo de la ausencia del guardameta titular, Raúl Rangel. El encargado de suplirlo fue Óscar Whalley, quien no convenció a toda la afición rojiblanca con su actuación ante Tigres. Principalmente, se le recrimina el balón que envió al tiro de esquina previo al gol del empate local, además de otros remates y los dos tantos felinos posteriores, donde no tuvo tanta responsabilidad, pero tampoco pudo evitarlos.