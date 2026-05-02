Chivas recibió un duro golpe luego de perder por 3-1 ante Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo sucedido contra el equipo de Guido Pizarro, Gabriel Milito afirmó que confía en el equipo que tiene para la vuelta en el Estadio Akron y que no está para poner excusas sobre las bajas por la Selección Mexicana, ya que prefiere poner su energía en el siguiente encuentro.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González fueron convocados para que el Tri comience a preparar su debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026. A estos cinco hay que sumar las ausencias de Daniel Aguirre y Hugo Camberos por lesión.

A pesar de las bajas, Chivas llegaba con la ilusión de hacerle frente a este reto, pero Tigres se despachó con una victoria por 3-1. Con una serie cuesta arriba, Gabriel Milito afirmó que no hay excusas sobre las bajas que tiene su plantilla por la Selección Mexicana.

Chivas no pudo contra Tigres en la ida. (Foto: IMAGO7)

“Sabíamos que esto podía suceder, pero no estoy acá para poner excusas. La situación la aceptamos porque la hemos pactado desde un inicio, no hay mucho para hablar sobre este tema. Prefiero guardarme las energías para preparar bien el equipo de cara a la revancha”, respondió el argentino.

Y agregó: “Tengo fe, tengo ilusión de poder mejorar el partido que realizamos hoy. Sabemos que tenemos que hacer un desgaste y un juego muy bueno para conseguir la victoria. Yo confío en los jugadores que tenemos”.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.