Gabriel Milito ha comenzado a tener muchas dificultades para el armado de su plantel de cara a la Liguilla del Clausura 2026 debido a los llamados a Selección Mexicana y lesiones en los días recientes que han mermado el plantel de Chivas en búsqueda del campeonato.

Sin embargo, en el Guadalajara no hay cabida para los pretextos, por lo que el entrenador argentino decidió darle el voto de confianza a los canteranos que han destacado en Tapatío y en Sub 21, por lo que subió a seis futbolistas de las fuerzas básicas para completar el plantel para enfrentar a Tigres.

Y es que el sudamericano mandó a llamar a 24 jugadores para realizar el viaje a la Sultana del Norte; sin embargo, dos de esos elementos solamente fueron a acompañar al resto del plantel y se trata de Daniel Aguirre y Hugo Camberos, quienes están recuperándose de molestias musculares.

Las sorpresas del chiverío para medirse a los universitarios son las apariciones del portero Sebastián Liceaga; el defensa Ángel Chávez, los mediocampistas Samir Inda y Leonardo Jiménez, además del delantero Sergio Aguayo, todos ellos del Tapatío. Por si fuera poco, convocó a Hugo Mata de la Sub 21.

Buenas noticias en Chivas para visitar a Tigres

Además de la aparición de este talento de fuerzas básicas, Gabriel Milito por fin pudo recuperar tanto a José Castillo como a Ángel Sepúlveda, quienes se reportan listos para tener minutos en la visita al Volcán.

Lista completa de convocados de Chivas para enfrentar a Tigres

– Óscar Whalley

– Rubén González

– Sebastián Liceaga

– Gilberto Sepúlveda

– Micky Tapias

– Bryan González

– José Castillo

– Richy Ledezma

– Miguel Gómez

– Daniel Aguirre

– Efraín Álvarez

– Omar Govea

– Yael Padilla

– Santiago Sandoval

– Hugo Camberos

– Jonathan Pérez

– Ángel Chávez

– Samir Inda

– Leonardo Jiménez

– Diego Campillo

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín

– Sergio Aguayo

– Hugo Mata