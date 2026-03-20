Chivas está viviendo un gran Clausura 2026 en donde la intención es mantener la racha positiva de cara a la visita al Gigante de Acero de Monterrey, en donde el entrenador Gabriel Milito habría recibido un par de buenas noticias antes de realizar el viaje a la Sultana del Norte.

El Guadalajara marcha líder de la competencia con 27 puntos tras cumplir con su duelo pendiente frente al Club León, por lo que ahora tratará de mantener la cima de la tabla de posiciones en su visita al conjunto de Rayados.

Sin embargo, para ese compromiso en el norte del país, Gaby Milito ya podrá contar con Omar Govea y Richard Ledezma, quienes no pudieron tener actividad a media semana en el duelo contra La Fiera.

Según reportes de Mediotiempo y Multimedios, el mediocampista rojiblanco habría dejado atrás la sobrecarga muscular y sería elegible para poder participar frente a Rayados. Mientras que Ledezma ha cumplido con su duelo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.