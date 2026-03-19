Chivas se ha convertido en el protagonista de este Clausura 2026 demostrando un espectacular estilo de juego, además de obtener buenos resultados que lo tienen en la cima de la tabla de posiciones, por lo que se ha convertido en blanco de elogios de aficionados, especialistas y hasta adversarios.

El Guadalajara está demostrando que tiene el poderío para competir de tú a tú con cualquier adversario dentro de la Liga MX, por lo que ya es un candidato natural al título del futbol mexicano.

Sin embargo, el histórico exjugador de Rayados de Monterrey, Aldo de Nigris, no pudo ocultar su emoción por el poderío que están presumiendo los rojiblancos, asegurando que son una motivación para todos los mexicanos dentro y fuera del futbol.

“Estas Chivas no solo ilusionan a su afición, ilusionan al futuro de nuestro país y demuestran que los mexicanos sí somos capaces de lograr cosas extraordinarias“, escribió el exdelantero en su cuenta de X.

Aldo de Nigris siempre ha expresado su cariño por Chivas

“Chivas es mi segundo equipo, siempre lo he comentado. Si bien, llegué en un momento difícil, donde el equipo no estaba bien estructurado de cierta manera y creo que llegamos y se hizo un buen trabajo con los jóvenes.

“Sin duda alguna me encantaría poder estar en ese club. Para mí es un club hermoso, tiene mucha historia y creo que debe retomar eso porque cuando vistes esa camiseta, te das cuenta de la cantidad de aficionados que tienen en todas partes del mundo. Soy Rayado de corazón y lo saben todos, pero si me dieran a escoger, sería mi segunda casa y me encantaría”, explicó el exdelantero en entrevista para ESPN concedida en junio del 2025.

¿Cómo le fue a Aldo de Nigris como jugador de Chivas?

Ante los problemas que vivía el club, la directiva decidió apuntalar la ofensiva con el fichaje del delantero que brilló en Rayados, llegando como bombazo rojiblanco de cara al Apertura 2013, permaneciendo en el redil hasta el 2015, en donde anotó 10 goles.

Curiosamente, bajo la tutela de José Manuel de la Torre, parecía que recuperaba su mejor versión futbolística, pero jamás logró llenarle el ojo al Chepo, quien lo usaba solamente de relevo, por lo que terminó saliendo de la institución.