Mientras todo Chivas se alista de la mejor manera para la vuelta para enfrentar a Tigres, el Guadalajara hizo oficial la venta de la nueva playera de Puma por su 120 aniversario. Conoce cómo es su diseño, el precio y en dónde conseguir el último jersey que saca el Rebaño Sagrado antes de cambiar de marca para el Apertura 2026.

Sin dudas, hay mucha incertidumbre sobre cómo será la nueva piel que tendrá el club más grande de México. Especialmente porque es la última de Puma ante la llegada de Nike y, según algunas filtraciones, se espera que sea única con los colores rojiblancos.

Esta mañana el Guadalajara ya dio a conocer que ya iba a estar disponible para comprar. “120 años de historia que se lleva en la piel. ¡Sé parte del legado! La venta inicia a las 11:00 ¡DISPONIBLE AQUÍ!”, publicó Chivas en X.

¿Cómo es la nueva playera de Chivas?

La nueva playera de Chivas tiene un cuello azul y el resto de color rojo, con 4 franjas blancas y 3 rojas, siendo la central de este color. El logo de la marca Puma se encuentra debajo de su cuello, en la misma línea se encuentra el escudo es de color azul. y detrás, debajo del cuello, un logo por los 120 años. A su vez, en el ruedo de la manga derecha tiene bordado 1906 y en la derecha 2026. La misma llegará en caja color roja y una banderín especial.

¿Cuál es el precio y dónde comprar la nueva playera de Chivas?

El precio de la nueva playera de Chivas por los 120 años de historia del club más grande de México es de 4,999.00 pesos mexicanos. La misma se puede conseguir en la tienda oficial del Guadalajara: www.tiendachivas.com.mx.

Así es la nueva playera de Chivas