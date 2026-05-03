Después de la derota ante Tigres en la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, el reconocido periodista de ESPN, José Ramón Fernández, sentenció al Club Deportivo Guadalajara.

El comunicador de 80 años de edad reiteró en su cuenta de X que el Mundial 2026 le costará el campeonato a nuestras Chivas debido a las ausencias que sufrió por Selección Mexicana.

“Como lo dije ayer, el Mundial le costará el campeonato, triste e injustamente, a las Chivas”, escribió José Ramón Fernández en su cuenta de X.

En total, fueron cinco futbolistas del Rebaño Sagrado los convocados por Javier Aguirre, por lo que Gabriel Milito no podrá contar con ellos en la Liguilla.

Esto se debe a que inician concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el miércoles 6 de mayo y, previo a ello, recibieron algunos días de descanso.

¿Qué jugadores de Chivas fueron convocados por Javier Aguirre?

En la prelista de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo figuran cinco jugadores del Club Deportivo Guadalajara: Luis Romo, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.