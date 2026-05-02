El Club Deportivo Guadalajara perdió 3-1 ante Tigres en la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, partido disputado en la cancha del Estadio Universitario.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar tras la derrota de Chivas, y una de las más contundentes fue la de Álvaro Morales, quien a través de un video publicado en X lanzó burlas por el descalabro del equipo dirigido por Gabriel Milito.

“Bye, bye”, soltó el polémico periodista de ESPN en el video publicado en su cuenta personal; y es que, con este resultado, el Rebaño Sagrado está obligado a ganar el partido de Vuelta por al menos dos goles de diferencia para avanzar a las Semifinales.

Posteriormente, el “Brujo”, como también se le conoce a Álvaro Morales, escribió con tono burlón: “Si a los titulares les metieron cuatro en fase regular, a los suplentes les clavarán 16”.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre Club Deportivo Guadalajara y Tigres se disputará el sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas (tiempo del centro de México), con transmisión a través de Amazon Prime.