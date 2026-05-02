Luego de que Tigres empatara el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, Adrián Marcelo compartió un mensaje en redes sociales dirigido al Club Deportivo Guadalajara.

El comunicador consideró que el empate en los primeros 45 minutos era justo, pese a la polémica generada por el gol de Ricardo Marín, ya que en la jugada previa, durante el recorte, impactó con un planchazo a Rómulo Zanré.

“Merecido empate. No van a soportar la presión, los chamacos de Chivas. Nos vamos a llevar la victoria, no tengo duda”, escribió Adrián Marcelo en su cuenta de X.

Cabe destacar que, para ese momento, Tigres ya empezaba a adueñarse del partido en la cancha del Estadio Universitario.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre el Club Deportivo Guadalajara y Tigres, se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.