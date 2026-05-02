Chivas visitará la noche de este sábado a Tigres en la ida de los Cuartos de Final, en un partido al que llega con al menos seis bajas. Esta situación obligó a Gabriel Milito a voltear a las Fuerzas Básicas para completar su convocatoria y asegurarse de no dejar ninguna posición desprotegida en un duelo de alta exigencia.

Este escenario abre la puerta a jóvenes con proyección, y uno de los nombres que aparece como gran oportunidad es el de Hugo Mata. El mediocampista de la Sub-21 ya ha sido considerado anteriormente por el cuerpo técnico e incluso tuvo minutos en el amistoso ante Atlas durante la Fecha FIFA de marzo, lo que demuestra que está en el radar del Primer Equipo.

Hugo Mata viaja con el primer equipo para enfrentar a Tigres UANL.

Curiosamente, Mata se formó en las Fuerzas Básicas del Atlas, hasta que en el Apertura 2023 dio el salto al Guadalajara para integrarse a la Sub-18. Desde entonces, ha seguido un crecimiento constante, pasando por la Sub-19 y consolidándose en la Sub-21, donde en este torneo jugó todos los partidos de la fase regular, acumulando 1113 minutos que lo posicionan como una pieza clave en su categoría.

A pesar de haber sido observado de cerca por Gabriel Milito en meses recientes, Hugo Mata aún no ha debutado en Primera División. Ahora, su primera aparición podría darse en un escenario de máxima exigencia: ante Tigres y en plena Liguilla, lo que representaría un reto importante tanto en lo futbolístico como en lo mental.

¿En qué posición juega Hugo Mata y cómo encajaría en el esquema de Gabriel Milito?

Hugo Mata se desempeña como mediocampista ofensivo, un rol en el que podría asumir funciones similares a las de Brian Gutiérrez. Es decir, aportar en la conducción de balón, generar juego entre líneas y buscar pases filtrados hacia los delanteros. En caso de ver minutos, todo apunta a que sería como revulsivo desde el banquillo, cumpliendo un papel similar al que Milito le daba a Brian durante el torneo.