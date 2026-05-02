Chivas se enfrentará a Tigres la noche de este sábado en el Estadio Universitario de Monterrey, en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Se trata de un partido clave para el Guadalajara, que está obligado a sacar un resultado positivo para llegar con mayor tranquilidad al encuentro de vuelta en casa.

Ante la dificultad del compromiso, cualquier ventaja puede ser determinante, y una de ellas podría estar en el clima. Mientras gran parte del país atraviesa una intensa ola de calor, incluyendo Monterrey donde recientemente alcanzaron los 35 grados, para este sábado en la capital de Nuevo León se espera un ambiente mucho más favorable, con una temperatura que no superaría los 21 grados, ideal para la práctica deportiva.

El clima de Monterrey será bueno este sábado.

Eso sí, el pronóstico también contempla posibles lluvias durante el encuentro, lo que podría derivar en una cancha húmeda y un ritmo de juego más rápido. Este escenario no debería perjudicar al Guadalajara, ya que es un equipo que suele desenvolverse bien con el balón a ras de césped y con transiciones dinámicas.

De esta manera, Chivas evitará uno de los factores más complicados de jugar en la Sultana del Norte: el calor extremo, una condición que históricamente han sabido aprovechar los equipos regiomontanos. Así, el equipo de Gabriel Milito podrá centrarse exclusivamente en lo futbolístico para buscar un buen resultado ante Tigres.

¿Cuándo y a qué hora se juega la ida de los Cuartos de Final entre Tigres y Chivas?

El partido de ida entre Tigres y Chivas en el Estadio Universitario se disputará este sábado 2 de mayo a las 7:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que el encuentro de vuelta se jugará el sábado 9 de mayo a las 7:07 p.m. en el Estadio Akron, donde se definirá la serie.