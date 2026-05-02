Chivas sorprendió al fútbol mexicano cuando anunció que, a partir de agosto de 2024, sus partidos serían transmitidos por Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Esta decisión marcó el fin de la llamada “Era Televisa” para el Guadalajara y abrió una nueva etapa en la forma en la que el club conecta con su afición.

Desde entonces, Amaury Vergara ha defendido esta alianza, destacando que permite llevar al equipo a audiencias globales de una forma más directa. Sin embargo, una nueva relación entre Amazon y el VAR ha desatado polémica, generando teorías entre algunos sectores de la afición y el entorno mediático.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, Amazon será patrocinador de las intervenciones del VAR durante la Liguilla del Clausura 2026. Esto significa que cada revisión arbitral estará acompañada de publicidad de la marca, lo que encendió el debate al tratarse de la misma empresa que transmite los partidos de Chivas.

No obstante, es importante aclarar que se trata de una decisión completamente comercial. Amazon no tiene ningún tipo de control sobre el VAR, ni sobre las decisiones arbitrales o las imágenes que se revisan, limitándose únicamente a la presencia publicitaria durante las repeticiones, por lo que no existe una injerencia deportiva real en favor del Guadalajara.

Caso contrario son las cámaras que tienen los árbitros, a las que solo tiene acceso TUDN

La polémica generada provocó que algunos aficionados anticiparan posibles “ayudas” hacia Chivas. Sin embargo, hay otros elementos dentro de las transmisiones que también generan debate, como las cámaras corporales de los árbitros, cuyo acceso está limitado a TUDN. Estas herramientas sí dependen directamente de la televisora que las posee, lo que ha abierto discusiones sobre el manejo de imágenes en momentos clave de los partidos.