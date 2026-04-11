Chivas perdió la forma durante su visita a Tigres, encontrando su descalabro más doloroso al perder por goleada en la cancha del Estadio Universitario, en donde muchos jugadores rojiblancos estuvieron muy lejos de presentar su mejor versión futbolística.

Si bien es cierto que el Guadalajara demostró excesos de confianza en varias zonas del campo, principalmente en el aparato defensivo en donde Luis Romo y Fernando González regalaron un par de anotaciones, aunque la afición no habría responsabilizado del todo a ambos elementos.

Al término del partido, decenas de aficionados rojiblancos se lanzaron en contra del cuerpo arbitral que encabezó Maximiliano Quintero, debido a una serie de decisiones localistas que realizó durante el partido, en donde la más grave fue el penalti que le perdonaron a Rodrigo Aguirre en el arranque del partido.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.