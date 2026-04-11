Chivas se ha mantenido como el mejor equipo de todo el Clausura 2026; sin embargo, ha comenzado a demostrar fragilidad defensiva en los partidos recientes, aunque en el duelo contra Tigres esa debilidad fue producto de excesos de confianza.

Durante la visita del Guadalajara al Volcán frente a los universitarios, dos de los hombres de mayor experiencia y jerarquía fueron los responsables de cometer algunas equivocaciones que regalaron dos goles a los de San Nicolás.

Luis Romo

Tigres salió con fiereza para el arranque del partido; sin embargo, el Tanque se equivocó cuando el Tala Rangel se apoyó en él para salir con pelota controlada, pero el veterano esperó a que el balón le llegara a los pies, en donde Ángel Correa se avivó y le robó el esférico, generando el primer gol de los felinos.

Fernando González

Para el arranque del segundo tiempo, el Oso González recibió el balón y lanzó un pase a un hueco en el que no había ningún futbolista rojiblanco, en donde Ozziel Herrera recuperó y encaminó rumbo a la portería rojiblanca, generando el tercer gol de los felinos de forma increíble.