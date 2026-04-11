Chivas ha tenido una participación espectacular en el Clausura 2026, resultados que le han permitido instalarse en la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX durante la mayoría de las jornadas del torneo, por lo que es un hecho que se mantendrá en el liderato una semana más.

El Guadalajara llegó al Volcán con 31 puntos registrados en las 13 jornadas anteriores, con una diferencia de 4 unidades sobre Cruz Azul, su más cercano perseguidor, por lo que sin importar lo que suceda contra Tigres, es un hecho que los tapatíos seguirán en la posición de privilegio durante una fecha más.

El chiverío está tratando de romper varios récords internos, en donde el que luce más accesible es el de puntos en un torneo corto que es de 34 puntos, por lo que a falta de varios partidos, luce viable el superar dicha marca bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la cancha del Estadio Akron con la misión de romper más récords, duelo que se disputará el próximo sábado 18 de abril en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.