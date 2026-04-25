Chivas depende de sí mismo para redondear una fase regular espectacular en el Clausura 2026 y coronarla con el liderato en la tabla de posiciones; sin embargo, para ello es necesario vencer a Xolos de Tijuana.

Con el triunfo de los Pumas sobre el Pachuca, el Guadalajara está obligado a derrotar a los fronterizos para quedarse con los 3 puntos y llegar a 38 unidades, superando las 36 unidades que registró el conjunto universitario.

Sin embargo, Tijuana no venderá barata la derrota, ya que mantiene aspiraciones de calificar directo a la Liguilla, aunque para ello es necesario que doblegue al Guadalajara en la cancha del Estadio Akron.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará la Ida de los Cuartos de Final?

A falta de que se confirme el rival del Guadalajara, hay que recordar que hubo un ajuste en el calendario, en donde el duelo de Ida de los Cuartos de Final se jugará hasta el próximo fin de semana en la casa del adversario y posteriormente, el 9 o 10 se jugará la Vuelta en la cancha del Estadio Akron.