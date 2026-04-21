Chivas se ha adueñado del primer lugar de la tabla de posiciones durante la mayor parte del Clausura 2026, por lo que estarían muy cerca de amarrar esa posición de privilegio de cara a la Liguilla y podrían concretarlo desde esta jornada 16 de la Liga MX, aunque dependen de sí mismos y necesitan un poco de ayuda en otro partido.

La realidad es que antes del arranque de la jornada 16, solamente Pumas UNAM, Cruz Azul y Pachuca eran los equipos que podían alcanzar en puntos al Guadalajara; sin embargo, el conjunto tapatío podría asegurar el liderato pese a que ni los felinos ni la Máquina dejaron de sumar.

El chiverío llegó a esta fecha con 34 puntos, con una ventaja de tres puntos sobre su perseguidor más cercano que eran los Tuzos; sin embargo, con el empate de los celestes con los Gallos Blancos y el triunfo de Pumas sobre FC Juárez, todo se le ha acomodado a los rojiblancos para concluir en la posición de privilegio.

Y es que los dirigidos por Gabriel Milito necesitan de un triunfo sobre el Necaxa para llegar a 37 puntos, volviéndose inalcanzables para Pumas, por lo que para amarrar el liderato necesitarían de la victoria y de que el Pachuca no gane su partido frente a los Xolos de Tijuana.

¿Cuáles fueron los resultados de la jornada 16 durante el martes?

Querétaro 1-1 Cruz Azul

Pumas 4-2 FC Juárez

Rayados 2-1 Puebla

Club León 2-3 América

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.