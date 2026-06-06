La Selección Mexicana continúa afinando los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026, pero una situación encendió las alarmas entre la afición rojiblanca durante el entrenamientro de este sábado previo al partido contra Sudáfrica. Brian Gutiérrez, uno de los futbolistas de Chivas que más protagonismo ha ganado en las últimas semanas, trabajó por separado del resto del grupo, generando incertidumbre sobre su disponibilidad para el encuentro inaugural de la Copa del Mundo.

La preocupación es todavía mayor si se considera el momento que atraviesa el mediocampista. Brian se había convertido en uno de los jugadores que más había llamado la atención durante los partidos de preparación, al grado de que muchos lo veían con posibilidades reales de volverse inamovible en el once titular de Javier Aguirre. Por ello, cualquier molestia física a pocos días del inicio del Mundial genera inquietud tanto en el entorno del Tri como en Chivas.

Por ahora no existe un reporte oficial que confirme una lesión de gravedad. Sin embargo, el hecho de que entrenara de manera diferenciada suele ser una medida de precaución cuando existe alguna sobrecarga muscular o molestia física. En consecuencia, habrá que esperar las próximas prácticas para conocer si se trata únicamente de una gestión de cargas o si realmente existe riesgo de que no pueda estar disponible frente a Sudáfrica.

Lo cierto es que una posible ausencia de Brian Gutiérrez sería un problema importante para Javier Aguirre. La competencia en la media cancha mexicana es feroz considerando que en esa zona juegan Gilberto Mora y Álvaro FIdalgo, pero el exjugador del Chicago Fire había logrado destacar gracias a su capacidad para generar juego, romper líneas y asociarse en espacios reducidos. Por ello, el cuerpo técnico seguramente seguirá de cerca su evolución antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre su participación en el debut mundialista.

Brian Gutiérrez se había ganado la confianza de Javier Aguirre durante la preparación

Más allá de si termina siendo titular o no contra Sudáfrica, Brian Gutiérrez había logrado algo muy importante durante las semanas previas al Mundial: ganarse la confianza de Javier Aguirre. Sus actuaciones en los amistosos y entrenamientos le permitieron meterse de lleno en la conversación por un lugar relevante dentro de la Selección Mexicana. Por ello, en caso de estar al 100% a tiempo, todo apunta a que seguirá siendo una de las principales alternativas ofensivas del Vasco durante la Copa del Mundo.