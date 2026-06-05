Para Chivas, el mercado de verano podría marcar el rumbo del proyecto de Gabriel Milito. Más allá de las posibles bajas de jugadores que no entran en planes del cuerpo técnico o de la llegada de nuevos refuerzos, hay varios futbolistas rojiblancos que se encuentran bajo observación de clubes europeos, una situación que podría intensificarse gracias a la exposición que brinda disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Hasta hace apenas unas semanas, gran parte de la afición veía a Armando González como el principal candidato para emigrar al Viejo Continente una vez terminado el Mundial. Sin embargo, los últimos partidos de la Selección Mexicana parecen haber cambiado ese panorama, colocando a Brian Gutiérrez como uno de los futbolistas que más atención está generando. El mediocampista rojiblanco se ha consolidado como una pieza importante dentro del esquema de Javier Aguirre y ha recibido elogios tanto de analistas como de aficionados.

Brian Gutiérrez dio un partidazo ante Serbia.

A esto se suma un detalle importante: Armando González ha perdido protagonismo en los encuentros más recientes del Tri, al grado de quedarse sin minutos en algunos compromisos de preparación. Esa falta de participación podría limitar su escaparate internacional durante el Mundial. Por el contrario, Brian Gutiérrez parece estar ganando terreno dentro de la Selección, además de contar con una valoración económica más accesible para varios equipos europeos interesados en jóvenes talentos con margen de crecimiento.

Por ahora, todo dependerá de lo que ocurra durante la Copa del Mundo. Los clubes europeos suelen tomar decisiones importantes después de observar el rendimiento de los futbolistas en torneos internacionales, y aunque la Liga MX arrancará a mediados de julio, los mercados del Viejo Continente permanecerán abiertos hasta septiembre. Esto deja una amplia ventana para que lleguen ofertas formales por elementos del Guadalajara, mismas que deberán ser evaluadas tanto por los jugadores como por la directiva rojiblanca.

Veljko Paunovic admite que ya había intentado llevarse a Brian Gutiérrez a Europa con el Oviedo

Como si las señales no fueran suficientes, Veljko Paunovic confirmó recientemente que Brian Gutiérrez ya había despertado interés en Europa desde hace tiempo. Durante una conferencia de prensa previa al duelo entre México y Serbia, el exentrenador de Chivas reveló que intentó incorporarlo cuando dirigía al Guadalajara y posteriormente también buscó llevarlo al Real Oviedo. Estas declaraciones dejan claro que el mediocampista rojiblanco ya figura en los radares del futbol europeo, por lo que no sería extraño que, tras el Mundial 2026, comiencen a llegar propuestas concretas por uno de los talentos más prometedores del Rebaño Sagrado.