Para Chivas, el Mundial 2026 representa mucho más que ver a varios de sus futbolistas defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana. La Copa del Mundo también podría tener un impacto directo en el futuro deportivo y económico del club, ya que varios de sus jugadores más importantes se encuentran en la mira de equipos europeos. Un buen desempeño en el torneo podría acelerar salidas que ya se venían gestando desde hace varios meses y abrir nuevas oportunidades en el mercado internacional.

En ese sentido, hay dos casos que destacan por encima del resto: Armando González y Raúl Rangel. Ambos ya han despertado interés concreto desde Europa y recibieron ofertas formales en meses recientes. La Hormiga fue seguida por distintos clubes del Viejo Continente, mientras que el Tala recibió propuestas de equipos como el CSKA de Moscú y el FC Copenhague. Las ofertas fueron rechazadas precisamente porque existía la expectativa de que una buena actuación en el Mundial pudiera abrirles la puerta a destinos de mayor jerarquía.

Se definirá pronto el rol de Armando González en Selección.

Sin embargo, una buena Copa del Mundo no necesariamente se traducirá en un incremento importante en el precio de sus cartas. El Guadalajara tiene muy clara la valuación de sus principales figuras y no parece dispuesto a negociar por debajo de las cifras que considera justas. El mejor ejemplo es Armando González, cuya salida estaría valuada en alrededor de 15 millones de dólares, cantidad que cualquier interesado tendría que cubrir independientemente de su rendimiento en el Mundial.

Por ello, todo apunta a que el torneo servirá más como una vitrina internacional que como una herramienta para elevar el valor de mercado de los futbolistas rojiblancos. Las cláusulas y condiciones de salida ya están establecidas, por lo que el verdadero efecto del Mundial sería multiplicar el número de clubes interesados y permitir que los jugadores tengan más opciones para elegir su próximo destino, siempre y cuando las ofertas satisfagan las exigencias económicas del Guadalajara.

Raúl Rangel es quien tiene más posibilidades de mostrarse en el Mundial 2026

Si Javier Aguirre termina confirmándolo como titular de la Selección Mexicana, Raúl Rangel sería el futbolista de Chivas con mayores oportunidades de llamar la atención de los visores europeos durante la Copa del Mundo. Esto se debe a que, en teoría, sería el rojiblanco con más minutos sobre el terreno de juego. A diferencia de Brian Gutiérrez, que enfrenta una competencia muy fuerte en el mediocampo, o de Armando González, cuyo lugar en la rotación ofensiva todavía no está completamente definido, el Tala tendría la posibilidad de disputar prácticamente todos los minutos del torneo, convirtiéndose así en uno de los principales escaparates internacionales del Guadalajara.