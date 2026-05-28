Chivas dio a de qué hablar debido a que se reveló que saldría Diego Ochoa del club. En medio de este contexto, revelan por qué pidió salir del Guadalajara.

Este jueves se confirmó que Chivas decidió prestar a Necaxa a Diego Ochoa para la próxima temporada. Mientras se habla de esta decisión, César Huerta, reconocido insider del Rebaño Sagrado, reveló que no fue una decisión de la directiva, sino que fue el propio jugador quien pidió salir porque no tenía asegurado jugar con Gabriel Milito.

César Merlo reveló en Súper Deportivo que el defensor de 21 años va a ser prestado a los hidrocálidos tras no tener minutos con FC Juárez. En el mismo reporte se reveló que el acuerdo tendría una opción de compra para los Rayos.

Esta decisión, al igual que en el libro de pases de invierno con Francisco Méndez, generó polémica ya que nadie en Chivas entiende por qué la directiva tomó esta decisión con Diego Ochoa. Sin embargo, César Huerta reveló en su canal de YouTube que el propio futbolista pidió salir del Guadalajara ya que no tenía asegurado poder jugar bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Diego Ochoa pidió salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El Guadalajara tenía la intención de ponerlo a competir y ponerlo a la vista de Gabriel Milito para que fuera él quien decidiera si le serviría o no. (…) ¿Qué pasó en el tema de Diego Ochoa? Hubo una comunicación de los representantes de Diego Ochoa y el propio Diego Ochoa con la dirigencia del Guadalajara para expresar su preocupación de que pudiera tener pocos minutos de acción con Gabriel Milito”, reportó el periodista de Diario AS sobre el canterano.

Y agregó: “Toda vez que Gabriel Milito tiene bien armada su defensa central, tiene muy armados sus suplentes, tiene muy armada la jerarquía de su plantel y para poder acceder a minutos tendría que suceder algo extraordinario para ir subiendo en el escalafón y poder llegar a tener minutos de participación. Entendiendo que el plantel de Gabriel Milito está muy bien armado quienes son los titulares, quienes son los suplentes, quienes pelean puestos y quienes no, entendiendo esto supuso el joven futbolista que tendría pocas opciones acá y sugirió al Guadalajara de buscarle la posibilidad de un nuevo préstamo en un equipo que pudiera tener más participación”.

Diego Ochoa y sus problemas con la directiva de Chivas

Cabe destacar que a lo largo de las últimas semanas se dio a conocer que Diego Ochoa tenía mala relación con la directiva de Chivas. Por esta razón se especuló mucho que iba a ser utilizado como moneda de cambio.