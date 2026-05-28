Uno de los puestos que Chivas busca reforzar para el Apertura 2026 es el de mediocampista defensivo. Mientras se habla de la posibilidad de que llegue Denzell García de FC Juárez, se empieza a escuchar un supuesto interés del Guadalajara por Iván Tona de Xolos.

El mercado de pases para Chivas comenzó de una forma contundente debido a que se sabe muy bien que Denzell García es el futbolista que se busca fichar para el Apertura 2026. Mientras no para de escucharse reportes sobre el interés por el futbolista de FC Juárez, surgió el rumor de que Iván Tona podría ser del interés del Guadalajara por lo que repasamos si es posible su llegada para el siguiente campeonato.

Uno de los puestos que el Rebaño Sagrado necesita reforzar para el próximo semestre es sin duda el de mediocampista defensivo. Fernando González sufrió mucho en la Liguilla ante Tigres y Cruz Azul, mientras que en el banco de suplentes Gabriel Milito no tenía a nadie para reemplazarlo.

Se sabe muy bien que uno de los futbolistas que interesa mucho en esta posición para el Apertura 2026 es sin duda Denzell García. Sin embargo, el Rebaño Sagrado comenzaría a analizar una opción B por si no se termina de dar la llegada del jugador de FC Juárez y ese hombre es: Iván Tona.

Chivas estaría interesado en Iván Tona. (Foto: IMAGO7)

Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que comenzó a especularse con la posibilidad de que el mediocampista de la Jauría sea buscado por el Guadalajara. “En el último año le ha ido muy bien, ha tenido buenos números con el equipo de Xolos, ha sido muy regular y ha comenzado a llamar la atención”, reveló el periodista de ESPN. Y agregó: “No tengo conocimiento de que el Guadalajara vaya por él pero en redes ya saben como se manejan luego muchos nombres de posibilidades para Chivas”.

¿Chivas puede ir por Iván Tona?

Esta semana César Huerta dio a conocer en su canal de YouTube tres puntos claves sobre el mercado de pases de Chivas. El primero señalaba que uno de los puestos que buscan reforzar es el de mediocampista defensivo. El segundo es que Denzell García era uno de los jugadores que interesa para el Apertura 2026. Y el tercero es que seguramente se empezaría a escuchar diferentes nombres que interesa en el Guadalajara en esa posición para así bajarle el costo al futbolista de FC Juárez.