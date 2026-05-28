El libro de pases trae un sinfín de alternativas a Chivas para poder mejorar en diferentes aspectos al equipo de Gabriel Milito. Sin embargo, la Liga MX tiene un grave problema ya que hay un puesto que la directiva del Guadalajara no puede apuntalar. ¿Es momento de que el argentino cambie de sistema en el campo de juego?

El mercado de pases de Chivas ha generado un sinfín de expectativas debido a que es un hecho que Denzell García interesa para el Apertura 2026. Sin embargo, el gran problema que tiene la directiva rojiblanca en la Liga MX para satisfacer a Gabriel Milito es que no hay carrileros de calidad para que sean al menos suplentes de Bryan González y Richard Ledezma.

Sin dudas desde la mitad de la fase regular del Clausura 2026 se sabía que el Rebaño Sagrado necesitaba un refuerzo en el mediocampo. Fernando González no da certezas al momento de salir con el balón controlado, mientras que se sufrió la ausencia de Omar Govea ya que ni Luis Romo, Brian Gutiérrez o Daniel Aguirre lo suplantaron.

A lo largo del primer año de Gabriel Milito, Chivas logró tener certezas en las diferentes líneas ya que llevaron un mercado de pases puntual para lo que necesitaba el argentino con la certeza que iban a funcionar. Fueron cerca de 40 millones bien invertidos en futbolistas que marcan la diferencia y que quieren ser futbolistas del Guadalajara. Sufren, sienten y dejan todo por la playera rojiblanca.

Gabriel Milito le gusta jugar con carrileros en sus Chivas. (Foto: IMAGO7)

Para el Apertura 2026 la directiva decidió apuntalar el mediocampo y Denzell García sería el elegido, mientras comienza a surgir el nombre de Iván Tona de Tijuana como opción B. Es excelente el análisis de Javier Mier y Alejandro Manzo ya que es claro que a Samir Inda le falta terminar de consolidarse, mientras que falta saber si Luis Rey le llena el ojo a Milito.

Por otro lado, el mercado de pases de la Liga MX pone contra las cuerdas a la dirección deportiva del Guadalajara para satisfacer al entrenador argentino. Es un hecho que necesita carrileros para el Apertura 2026 ya que tuvo que improvisar cuando Bryan González y Richard Ledezma fueron bajas por lesión y cambios tácticos.

El futbol mexicano se caracteriza por desarrollar un sin fin de laterales ya que es el puesto ideal para jugar con una línea de cuatro en el fondo. A Gabriel Milito le gusta jugar con una línea de tres que se convierte en cinco al momento de defender. Tanto Richy como el Cotorro aparecen como opción más en el amplio abanico que tiene el Rebaño Sagrado al momento de atacar.

Tanto en la fase regular como en la Liguilla, Chivas usó hasta el límite a González y Ledezma, y tuvo que improvisar cuando uno se ausentó. Por la banda izquierda Efraín Álvarez y Miguel Gómez jugaron ante Cruz Azul, mientras que Santiago Sandoval y Roberto Alvarado se sacrificaron por la derecha ante rivales de menor fuste como Puebla, Santos o León. Salvo Gómez, que es lateral y estaría más acostumbrado a este tipo de tareas, del resto de los jugadores se pierden las mayores virtudes en el campo de juego. Es decir, ante la Máquina Efra pasó de jugar en el medio buscando el mejor pase o mejor manejo de balón a correr y defender.

Aquí radica un problema complejo de resolver para Chivas debido a que en el futbol mexicano no sobran jugadores que puedan cumplir con esa función. La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que tiene un entrenador como Gabriel Milito que sabe cómo manejarse con las limitaciones. Restará saber si el técnico argentino se anima adaptar su sistema, jugar con línea de cuatro, para que el equipo rinda de la mejor manera cuando se ausenta Bryan González y/o Richard Ledezma.

¿Por qué Jesús Gallardo y Javier Aquino no pueden ser opciones en Chivas?

Algún chivahermano podrá venir a comentar que en la Liga MX hay jugadores que pueden adaptarse a esta posición como Jesús Gallardo y Javier Aquino. Pero no hay que olvidarse que el jugador de Toluca es intransferible, mientras que el de FC Juárez tiene 36 años y su mejor momento pasó hace varios años.