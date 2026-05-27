Uno de los puntos que Chivas espera seguir desarrollando es el de la fuerza básica. Sin embargo, revelan por qué habrá pocas altas al primer equipo.

Uno de los puntos en los que se caracteriza de la mejor manera Chivas es por la formación y generación de jugadores desde fuerzas básicas, por lo que se espera que haya altas importantes para el primer equipo. Sin embargo, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que la afición del Guadalajara no debe esperar que se den grandes novedades en este aspecto ya que hay pocos lugares por la calidad que hay en la plantilla de Gabriel Milito.

Uno de los primeros puntos que dejó claro el entrenador argentino ni bien arribó al Rebaño Sagrado es que iba a tener en cuenta a aquellos jóvenes que están preparados en cuatro aspectos para jugar con él: físico, técnico, mental y táctico. Si uno analiza su primera temporada como timonel rojiblanco solamente utilizó en partidos oficiales a Santiago Sandoval, Ángel Chávez, Sergio Aguayo y Samir Inda.

Consumada la primera temporada y con el Apertura 2026 y la Leagues Cup como grandes objetivos de Chivas la gran pregunta que surge es qué tipo de refuerzos habrá para la segunda parte del año. Otro interrogante que surge es cuántos futbolistas de fuerzas básicas van a ser tenidos en cuenta para la pretemporada.

Gabriel Milito no tendría grades altas desde fuerzas básicas. (Foto: IMAGO7)

En su canal de YouTube, Jesús Bernal dio a conocer que va haber pocos refuerzos desde la cantera porque no hay espacios salvo que hayan varias salidas. “Se esperan pocas subidas, muy pocos elementos de equipos filiales, de las subs, de Tapatío que puedan llegar al primer equipo. El plantel está muy cerrado, el plantel es muy basto. Los espacios y lugares son muy pocos. No esperen cinco o seis jugadores que vayan a subir. De hecho, creo que el tenor seguirá igual. Al menos que haya bajas Milito seguirá teniendo elementos que vienen y van entre primera y la expansión, entre primera y la 19”, informó el periodista de ESPN.

Sergio Aguayo se perfila a reemplazar a Armando González

Uno de los últimos jugadores que debutó oficialmente en Chivas fue Sergio Aguayo, quien siempre ingresó en los segundos tiempos y en todos los partidos de la Liguilla. De esta manera, por la confianza que le dio Gabriel Milito es un hecho que el futbolista formado en Pachuca reemplazaría en el equipo, no en el cuadro titular, a Armando González si sale al futbol de Europa.